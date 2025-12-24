Ataque Armado Deja Dos Menores Lesionados en León, Guanajuato; Celebraban una Posada

Un ataque armado se registró en un domicilio de la colonia San Pedro en Salamanca, Guanajuato donde se estaba celebrando una posada.

Hombres armados irrumpen posada y balean a dos menores

Fue la noche del martes cuando hombres armados irrumpieron en una posada que se llevaba a cabo en una casa de la calle Nezahuapilli.

Los disparos causaron caos en los presentes además de dejar a dos menores lesionados.

La urgencia fue atendida rápidamente por socorristas de la Cruz Roja, quienes trasladaron a las víctimas a un centro hospitalario.

La zona fue acordonada por distintas autoridades

El sitio del ataque fue blindado mediante un cordón de seguridad establecido por la Policía municipal de Salamanca, en coordinación con la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Este despliegue permitió preservar la evidencia en la zona hasta la llegada de agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos forenses, quienes ya han iniciado las pesquisas y el levantamiento de indicios para esclarecer este hecho.

