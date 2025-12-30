Bebé de Cinco Meses y su Papá Mueren en un Ataque Armado en Salamanca; La Madre Está Grave

Alrededor de las 11:00 de la noche se registró un ataque armado en calles de la comunidad de San José de La Compañía en Salamanca, Guanajuato.

La pareja y su bebé de 5 meses iban en un vehículo al momento del ataque armado

Un hombre, una mujer y un bebé de 5 meses de edad, iban a bordo de un vehículo cuando fueron agredidos a balazos.

Habitantes de la comunidad tras escuchar las detonaciones por arma de fuego salieron de sus hogares para presenciar el suceso.

La central de emergencias recibió diversos llamados que denunciaban el ataque, pidiendo el apoyo de paramédicos.

Se desconoce el paradero de los responsables del asesinato

Autoridades llegaron al lugar de los hechos donde los socorristas de inmediato se dirigieron a brindar atención al bebé.

Sin embargo, solamente pudieron confirmar la muerte del menor de 5 meses y de su padre. El bebé falleció dentro del vehículo, mientras que el papá se encontraba tirado en la calle.

La mamá presentó heridas de gravedad por lo que fue trasladada a un hospital a recibir atención médica. Agentes estatales se dedicaron a recabar las pesquisas para darle apertura a una carpeta de investigación.

De los responsables se desconoce su paradero. Los cuerpos del hombre y el bebé fueron trasladados a un anfiteatro para realizarles la necropsia de ley en Guanajuato, Capital.

