Desbloquean Agricultores Carretera Irapuato - Pénjamo Después de Más de 35 Horas de Cierre

La madrugada de este jueves al parecer se llegó a un acuerdo con las autoridades porque los campesinos que se estaban manifestando bloqueando la carretera Irapuato - Pénjamo, la han liberado.

Fueron filas de vehículos por más de 50 kilómetros.

Agricultores de Guanajuato que tenía bloqueada la carretera Irapuato - Pénjamo ya la han abierto, después de platicar con las autoridades de distintos niveles de gobierno esta madrugada.

Campesinos de Guanajuato Abren la Carretera Irapuato-Pénjamo Después de Más de 36 Horas Cerrada

Campesinos de Guanajuato Abren la Carretera Irapuato-Pénjamo Después de Más de 36 Horas Cerrada

A las 3:00 de la mañana de este jueves, por fin se quitó el bloqueo de campesinos que se estaban manifestando en la carretera Irapuato - Pénjamo en Guanajuato.

Inconformes difundieron un video en redes sociales en donde mostraban la apertura de la vialidad. 

Se registraron filas de autos por más de 50 kilómetros 

Las filas de vehículos que se quedaron varados se registraron por más de 50 kilómetros, las cuales ya han comenzado a fluir. 

Durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves, estuvieron platicando los agricultores con autoridades de diferentes niveles de gobierno

Aunque hasta el momento se desconoce el acuerdo al que llegaron los manifestantes y las autoridades, ya se han quitado los tractores, camiones y camionetas que estaban bloqueando la carretera

Campesinos piden precios justos para sus costales de maíz y sorgo

La manifestación que desde el pasado martes tenía bloqueada la carretera Irapuato - Pénjamo a la altura de la comunidad de La Herradura. Es para pedir que el gobierno federal les pague un precio justo por sus costales de maíz y sorgo

Manifestantes señalaron que no encontraron otra manera de ser escuchados por las autoridades por esa razón fue el bloqueo

 

