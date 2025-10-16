Desbloquean Agricultores Carretera Irapuato - Pénjamo Después de Más de 35 Horas de Cierre
N+
La madrugada de este jueves al parecer se llegó a un acuerdo con las autoridades porque los campesinos que se estaban manifestando bloqueando la carretera Irapuato - Pénjamo, la han liberado.
Agricultores de Guanajuato que tenía bloqueada la carretera Irapuato - Pénjamo ya la han abierto, después de platicar con las autoridades de distintos niveles de gobierno esta madrugada.
Inseguridad en Bajío
Campesinos de Guanajuato Abren la Carretera Irapuato-Pénjamo Después de Más de 36 Horas Cerrada
Las Noticias Del Bajio
Dos Personas son Desalojadas de una Casa y se Quedan a Vivir en la Calle en León, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Canaco y el Parque Bicentenario en Guanajuato han Sido Habilitados Como Centros de Acopio
Las Noticias Del Bajio
Arranca Campaña de Vacunación Invernal en León, Guanajuato, Aún no Hay BCG en el Estado
COMPARTE:
A las 3:00 de la mañana de este jueves, por fin se quitó el bloqueo de campesinos que se estaban manifestando en la carretera Irapuato - Pénjamo en Guanajuato.
Inconformes difundieron un video en redes sociales en donde mostraban la apertura de la vialidad.
Se registraron filas de autos por más de 50 kilómetros
Las filas de vehículos que se quedaron varados se registraron por más de 50 kilómetros, las cuales ya han comenzado a fluir.
Durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves, estuvieron platicando los agricultores con autoridades de diferentes niveles de gobierno.
Aunque hasta el momento se desconoce el acuerdo al que llegaron los manifestantes y las autoridades, ya se han quitado los tractores, camiones y camionetas que estaban bloqueando la carretera.
Te podría interesar: Agentes Estatales Abaten a Civil Armado Durante Enfrentamiento en Atarjea, Guanajuato
Campesinos piden precios justos para sus costales de maíz y sorgo
La manifestación que desde el pasado martes tenía bloqueada la carretera Irapuato - Pénjamo a la altura de la comunidad de La Herradura. Es para pedir que el gobierno federal les pague un precio justo por sus costales de maíz y sorgo.
Manifestantes señalaron que no encontraron otra manera de ser escuchados por las autoridades por esa razón fue el bloqueo.
Historias recomendadas:
-
Dos Hombres Murieron y Uno Más Quedó Lesionado Tras el Ataque a Una Barbería en León, Guanajuato
-
Hombre es Asesinado Afuera de Una Vulcanizadora en León, Guanajuato
-
Fallece Atropellado un Hombre en el libramiento de Salamanca, Guanajuato
Información de Christian Rendón
JIPV