Dos Jóvenes Motociclistas Mueren en Distintos Choques en San Francisco del Rincón y Moroleón

La mañana del pasado lunes se registró un fuerte choque entre dos motocicletas en la zona Centro de Moroleón con dos personas involucradas. El accidente fue en la esquina de las calles Pípila y González Ortega, en donde ninguno de los conductores se detuvo al cruzar, causando el choque.

Un hombre murió y otro se encuentra con heridas graves

Testigos del impacto llamaron a las autoridades municipales para que atendieran a las víctimas y las trasladaran a recibir atención médica. Sin embargo, uno de los involucrados falleció en el lugar, mientras que el otro hombre fue llevado al hospital con heridas de gravedad.

Motociclista muere y el presunto responsable es detenido tras intentar huir

Por la tarde, en el cruce del libramiento Sur y el bulevar El Maguey en San Francisco del Rincón, se presentó un accidente entre una moto y un tráiler. Los hechos dejaron como resultado, al conductor de la motocicleta de aproximadamente 27 años de edad sin vida y al conductor del tráiler detenido, a pesar de que intentó darse a la fuga.

Te podría interesar: Detienen a Hombre con Armamento y Droga en una Casa en San Felipe, Guanajuato

Personal del Servicio Médico Forense se encargó de hacer el levantamiento de los cuerpos de las víctimas, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado abrieron carpetas de investigación.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV