Matan a Despachadora de Gasolina al Resistirse a Un Asalto en Valle de Santiago

La tarde del pasado domingo, se registro el asesinato de una mujer en el interior de una gasolinería ubicada en Valle De Santiago, Guanajuato. Fue alrededor de las 5:15 de la tarde cuando, de acuerdo a testigos, dos hombres llegaron a la gasolinera que está en la salida a Salamanca.

Asesinan a balazos a empleada que se resistió a ser asaltada

Sacaron un arma y amenazaron a la despachadora, a quien le pidieron el dinero que había recaudado durante su jornada laboral. Sin embargo, la mujer se resistió al asalto por lo que recibió varios disparos que la dejaron inconsciente en el suelo.

Por lo que se dio aviso a la Central de Emergencias 911, a quienes se les pidió ayuda para que le brindaran atención médica a la víctima. Paramédicos llegaron al lugar de los hechos, donde se percataron de que una mujer se encontraba con impactos de bala. Después de revisarla y tomarle los signos vitales, se percataron de que ya no contaba con vida, presuntamente por los balazos que recibió en varias partes de su cuerpo.

La víctima fue trasladada a Guanajuato a practicarle la necropsia de ley

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribaron al lugar para comenzar con las indagatorias para abrir una carpeta de investigación. Personal del Servicio Médico Forense fueron los encargados de hacer el levantamiento del cuerpos y su traslado a practicarle la necropsia de ley. A pesar de que se realizó un operativo de búsqueda, no se logró detener a alguna persona por los hechos.

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Redacción N+

JIPV