En 55 Segundos, Captan a Hombre Robando Medidor de Agua en Guanajuato Capital

Un vecino de la zona de Pueblito de Rocha, en Guanajuato Capital, amaneció con una sorpresa en su casa, ya que al intentar usar el agua, se dio cuenta de que no tenía medidor de agua, al ser víctima de un robo de su medidor durante la madrugada.

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De acuerdo a la denuncia del afectado hacía las autoridades, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando cámaras de Seguridad lograron captar el momento en el que un hombre con una sudadera se acerca a la casa.

En cierto momento, se puede ver al hombre vigilando alrededor de la calle, cuando se acerca al medidor de agua de la casa y comienza a forcejear, al mismo tiempo que usa varias herramientas con la finalidad de aflojarlo.

Con el paso de los segundos, el hombre que se tapa el rostro con el gorro de la sudadera negra, se puede ver como manipula el medidor, mientras que continúa volteando a los lados de la calle ante el temor de ser visto.

Pese al ruido que hace, al presunto ladrón esto no le importa y sigue tratando de mover el medidor del agua, sin darse cuenta de que está siendo grabado, por lo que continúa forcejeando.

Roba medidor en 55 segundos y huye del lugar

Al final, y en menos de un minuto, se puede ver en la grabación como el hombre logra desprender el medidor de agua sin problema alguno, para después guardarlo e irse caminando del lugar.

Ante ello, el afectado al ver el video, denunció los hechos ante las autoridades, así como al sistema de agua potable de Guanajuato, quienes comenzaron con las indagatorias correspondientes para dar con el ladrón.

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