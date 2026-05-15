Bomberos Rescatan a Dos Hombres Intoxicados y Atrapados en un Aljibe que Limpiaban en León

Lo que pretendía ser un día normal de trabajo, casi se convierte en una tragedia para dos hombres que se intoxicaron cuando limpiaban un aljibe y que tuvieron que ser sacados y rescatados por Bomberos de León, Guanajuato.

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De acuerdo al reporte de las autoridades, se informó que los dos hombres llegaron a una vivienda ubicada en la comunidad de Duarte, en León, para realizar labores de limpieza en el aljibe de la casa.

En cierto momento, ambos hombres al estar al interior del aljibe no se dieron cuenta que los químicos que aplicaban para limpiar el lugar, representaban un peligro para salud, por lo que comenzaron a sentirse mal.

Sin poder reaccionar, los trabajadores se intoxicaron y ya no pudieron salir del aljibe, por lo que comenzaron a gritar para pedir ayuda, olvidando que la casa en la que trabajaban en ese momento no había nadie.

Afortunadamente, uno de los vecinos de la zona, al escuchar los gritos, acudió y pudo ver el riesgo para la salud que representaba el hecho de que los hombres estuvieran al interior del aljibe intoxicados, por lo que llamó a los números de emergencia.

Logran sacarlos con vida, pero los llevan al hospital

A los pocos minutos, los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes pidieron el apoyo del personal de Bomberos, quienes también acudieron y de inmediato comenzaron las labores para rescatarlos.

Por varios minutos, los Bomberos trabajaron para poder sacar a los dos hombres con un grado alto de intoxicación, por lo que también acudieron los paramédicos, quienes brindaron atención médica para estabilizarlos y trasladarlos al hospital.



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