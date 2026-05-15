Asesinan a Cinco Hombres en Una Casa en Cumbres la Gloria en León, Guanajuato

Cinco jóvenes fueron encontrados sin vida al interior de un domicilio en la colonia Cumbres la Gloria, en León. Los cuerpos presentaban diversos impactos de bala y fueron los familiares quienes encontraron a las víctimas.

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Los hechos se reportaron alrededor de la 1 de la tarde, cuando familiares al parecer ingresaron a la vivienda al no tener algún tipo de respuesta por parte de las víctimas, quienes se encontraban en la vivienda sin vida.

Al tocar la puerta de la casa en repetidas ocasiones, al parecer los familiares al no tener respuesta, ingresaron al domicilio, notando que había rastros de sangre en varios lados de la vivienda.

En ese momento, los presentes no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar el hallazgo, siendo los primeros en llegar policías municipales de León, al igual que elementos de la Guardia Nacional.

En ese momento, se montó un operativo en la zona, mientras también se pedía la presencia de los paramédicos ante la mirada de testigos y vecinos, así como de comerciantes que cerraban sus locales.

Cuerpos de las víctimas presentaban impactos de arma de fuego

A los pocos minutos, la zona fue acordonada, mientras los rescatistas llegaban al lugar para de inmediato brindar atención médica, pero se determinó que todas las víctimas ya no contaban con signos vitales.

Ante ello, se notificó al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así como del SEMEFO, quienes serán los encargados de comenzaron con las indagatorias correspondientes y esclarecer como ocurrieron los hechos.



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