Detienen en Hombre con Armamento y Droga en una Casa en San Felipe, Guanajuato

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmaron a través de un comunicado, la detención de un hombre que se encontraba en una vivienda en San Felipe, con armas de diversos calibres y droga.

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Y es que fue la misma dependencia de Seguridad de Guanajuato, quien informó que gracias a los avances jurídicos relevantes en torno a una carpeta de investigación, la cual fue remitida por incompetencia a la Fiscalía General de la República, tras un operativo táctico desplegado en el municipio de San Felipe.

Lo anterior dio paso a la ejecución de un cateo ministerial en una vivienda ubicada en la colonia Montebello, donde agentes de investigación criminal intervinieron con orden judicial y lograron la detención de una persona, identificada con el nombre de Ovier “N”.

Ahí mismo, los elementos de la Fiscalía, tuvieron el apoyo de personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, así como de la Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo para resguardar la zona.

Tras detener al hombre señalado, los mismos uniformados procedieron a inspeccionar la zona, encontrando en la vivienda un arsenal que incluye dos fusiles de alto poder, cuatro cargadores abastecidos con 25 cartuchos útiles cada uno y una bolsa plástica que contenía 120 cartuchos, todos ellos correspondientes al uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Encuentran también envoltorios de droga en la vivienda

En el mismo operativo, los elementos de Seguridad también lograron asegura envoltorios con metanfetamina, así como una báscula gramera utilizada presuntamente para el pesaje de narcóticos, cuatro equipos de telefonía celular, una cartulina con mensajes alusivos a la delincuencia, un vehículo y dinero en efectivo.

Todas las armas, envoltorios y equipo, encontrado en el lugar fue asegurado por los elementos de Seguridad, quienes junto con el hombre detenido, serán presentados ante las autoridades correspondientes para que siga con las indagatorias.

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