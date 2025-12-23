Hallan Cuerpo Calcinado en Cancha de Futbol en Guanajuato; Presuntamente Estaba Desaparecido

La tarde de este pasado lunes 22 de diciembre en la comunidad de San Antonio Texas en Silao, Guanajuato.

Pobladores localizaron el cadáver totalmente carbonizado de una persona entre la maleza de un predio aledaño a las canchas de fútbol.

Autoridades acordonaron la zona para investigar el hallazgo

Tras el reporte emitido alrededor de las 6:36 de la tarde - noche, agentes de Seguridad Ciudadana acordonaron el perímetro.

Para permitir que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato iniciara las primeras diligencias y el levantamiento de evidencias en la zona del hallazgo.

El cuerpo podría pertenecer a una persona con reporte de desaparición

Aunque las autoridades no han oficializado la identidad, fuentes extraoficiales apuntan a que la víctima podría ser Francisco Javier “N”, un vecino de la localidad con reporte de desaparición desde el 22 de diciembre.

Según los primeros reportes indican que el ahora occiso presuntamente se habría quedado dormido, siendo alcanzado por un incendio de pastizal que se habría registrado en este punto, pero las investigaciones de las autoridades ministeriales serán las que den a conocer como ocurrieron los hechos.

Las autoridades correspondiente así como los peritajes forenses serán quienes determinen las causas de la muerte de la persona hallada calcinada en las inmediaciones del área deportiva.

