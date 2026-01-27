Hombre Sin Vida es Encontrado con Signos de Violencia en un Camino de Terracería en Pénjamo

La mañana de este lunes 26 de enero habitantes de la comunidad de Buenavista de Cortés en Pénjamo, Guanajuato, reportaron lo que aparentemente era una persona sin vida.

Por lo que lo reportaron a las autoridades pertinentes para que llegaran a confirmar los hechos.

Policías municipales fueron los primeros en responder el llamado quienes al acudir al lugar vieron el cuerpo tirado en un camino de terracería.

Cuerpo encontrado estaba calcinado y atado de pies y manos

La persona localizada se encontraba totalmente calcinada y estaba atada de manos y pies, además de presentar varios disparos por arma de fuego y huellas de tortura.

Integrantes de corporaciones estatales y federales arribaron al lugar para comenzar con las primeras investigaciones y esclarecer los hechos.

Elementos del Servicio Médico Forense fueron los encargado de levantar el cuerpo de la persona que no ha sido identificada para practicarle la necropsia de ley.

