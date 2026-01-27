Inicio Bajio Seis Lesionados en Accidente en Carretera Juventino Rosas - Guanajuato

Seis Lesionados en Accidente en Carretera Juventino Rosas - Guanajuato

Un choque entre dos vehículos dejó un saldo de 6 personas lesionadas que fueron trasladadas a un hospital, los hechos en la carretera Juventino Rosas - Guanajuato.

Accidente Deja a Seis Personas Lesionadas en Guanajuato, Capital; Un Carro Invadió el Carril. Foto: N+

Alrededor de las 9:00 de la noche se registró un accidente con dos vehículos involucrados y varias personas lesionadas en la carretera Guanajuato - Juventino Rosas

Conductores que pasaban por el lugar llamaron al Sistema de Emergencias 911 denunciando que había más de 5 personas lesionadas

Por lo que se dirigieron elementos de seguridad y rescate al lugar respondiendo al llamado. 

Conductor de un coche invade el carril contrario 

Al llegar paramédicos comenzaron con la atención a las víctimas mientras policías acordonaban la zona, registrando a 6 personas lesionadas

De acuerdo a involucrados en el accidente, un vehículo invadió el carril contrario chocando contra una camioneta

Chofer de la camioneta quedó prensado y grave de salud 

El conductor de la camioneta quedó prensado, por lo que socorristas tuvieron que rescatarlo. Para ser trasladado de manera urgente a un hospital en Silao, Guanajuato

El accidente provocó que la carretera permaneciera cerrada por más de una hora, mientras las autoridades movían los vehículos impactados y se investigaba la mecánica del accidente.

 

