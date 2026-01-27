Seis Lesionados en Accidente en Carretera Juventino Rosas - Guanajuato

Alrededor de las 9:00 de la noche se registró un accidente con dos vehículos involucrados y varias personas lesionadas en la carretera Guanajuato - Juventino Rosas.

Conductores que pasaban por el lugar llamaron al Sistema de Emergencias 911 denunciando que había más de 5 personas lesionadas.

Por lo que se dirigieron elementos de seguridad y rescate al lugar respondiendo al llamado.

Conductor de un coche invade el carril contrario

Al llegar paramédicos comenzaron con la atención a las víctimas mientras policías acordonaban la zona, registrando a 6 personas lesionadas.

De acuerdo a involucrados en el accidente, un vehículo invadió el carril contrario chocando contra una camioneta.

Chofer de la camioneta quedó prensado y grave de salud

El conductor de la camioneta quedó prensado, por lo que socorristas tuvieron que rescatarlo. Para ser trasladado de manera urgente a un hospital en Silao, Guanajuato.

Te podría interesar: Hallan a un Hombre Calcinado, Atado de Pies y Manos y Con Huellas de Violencia en Pénjamo

El accidente provocó que la carretera permaneciera cerrada por más de una hora, mientras las autoridades movían los vehículos impactados y se investigaba la mecánica del accidente.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV