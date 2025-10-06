Famoso Barbero de León, Guanajuato fue Asesinado con Arma Blanca en Plena Calle

Eran las cuatro de la madrugada del viernes 3 de octubre pasado cuando los vecinos de la colonia Bellavista en León, Guanajuato escucharon los gritos desesperados de una riña.

Se encontraban afuera de un domicilio ubicado en la esquina de la calle Costa Rica, donde supuestamente rentan habitaciones, en ese lugar un hombre fue apuñalado con un cuchillo de 30 centímetros.

Ese día los habitantes amanecieron con la escena del crimen que dejó charcos de sangre sobre el pavimento.

Pareja priva de su libertad y asesina a un hombre con un arma blanca

De acuerdo con la información oficial, un hombre y una mujer, que al parecer mantienen una relación sentimental, fueron detenidos, presuntamente responsables del asesinato y la privación ilegal del hombre.

Al llegar, los elementos de seguridad observaron que la pareja estaba agrediendo a la víctima. Al percatarse, los supuestos atacantes, identificados como Joshua y Diana, intentaron huir, pero fueron detenidos más adelante.

La víctima estaba atada de pies y manos con lesiones de gravedad en distintas partes de su cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital donde se notificó su muerte.

La víctima fue identificada como un famoso barbero de León, Guanajuato

Horas más tarde, se supo de quién se trataba: un reconocido peluquero de León, Guanajuato de nombre Luis Fernando, conocido en redes sociales como Ifer King.

Lo que causó una ola de comentarios en sus redes sociales donde exigen sus fanáticos y clientes justicia por su muerte que conmocionó a muchos.

La pareja, junto con el cuchillo y un celular, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para realizar las investigaciones pertinentes.

