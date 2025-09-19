Encuentran a Mujer Muerta Dentro de Una Casa en León Tras Reporte de Música con Volumen Alto

La madrugada del pasado jueves 18 de septiembre se registró movilización policíaca en calles de la colonia Bosques de La Presa en León, Guanajuato.

Una joven de 21 años que respondía al nombre de Carolina fue encontraba sin vida en un domicilio marcado con el número 411 en Bosques de La Presa. En un inicio se había reportado que presuntamente la joven se había quitado la vida, sin embargo después de las primeras indagatorias se descartó esa hipótesis.

Vecinos reportaban ruido en exceso constantemente

Frecuentemente vecinos denunciaban las constantes fiestas que se hacían en ese domicilio, sin embargo esta última vez fue distinto, pues la música estaba más fuerte de lo “normal”.

Habitantes pidieron el apoyo de elementos de policía llamando al número 911, al lugar llegaron elementos de Seguridad Pública encontrando a la joven inconsciente.

Paramédicos intentaron brindarle atención médica pero ya no contaba con signos vitales, por lo que agentes estatales se encargaron de iniciar las investigaciones.

"El Güero" fue resguardado por agentes del Ministerio Público

Un hombre apodado como “El Güero” quien se presume vive en el domicilio fue resguardado por integrantes del Ministerio Público.

Cerca de 7 horas duró el peritaje en el número 411 de Bosques de La Presa. “El Güero” de aproximadamente 45 años de edad aseguran vecinos vivía solo. Desde hace un año rentó esa vivienda junto a su pareja sentimental, tiempo después no se les vio más juntos.

El cuerpo de Carolina fue trasladado por elementos del Servicio Médico Forense a realizarle la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su muerte.

