Colectivo de Búsqueda Localiza los Restos de Seis Cuerpos en Una Fosa en Irapuato, Guanajuato

El pasado miércoles desde las 11:00 de la mañana comenzaron con los trabajos de búsqueda integrantes del colectivo “Hasta Encontrarte” en Irapuato, Guanajuato.

El colectivo localizó seis cuerpos, cinco hombres y una mujer, en una fosa clandestina en la comunidad Molino de Santa Ana en Irapuato.

"Es que localizamos en diferentes fosas 5 hombre y una mujer, desgraciadamente solo dos de estos contaban con tatuajes los cuales han facilitado para identificar estas personas estamos en el municipio de Irapuato, Guanajuato", indicó un integrante del colectivo.

El escenario fue en una casa abandonada en la calle 20 de noviembre, casi esquina con la calle Real, donde los integrantes del colectivo, iniciaron la búsqueda desde las 11:00 de la mañana y localizaron los primeros restos en horas más tarde.

Solo uno de los cuerpos encontrados pudo ser identificado

Al atardecer, confirmaron el hallazgo de dos restos más, totalizando seis cuerpos: una mujer y cinco hombres, siendo solo el de un hombre identificado como Emilio vinculado aparentemente a la fiscalía.

Adicionalmente, la representante del colectivo informó sobre una habitación con ropa, calzado, identificaciones, celulares y otros artículos, que publicó en su red social, acompañado de fotografías de los tatuajes de las víctimas.

La persona identificada pertenecía a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato

Entre las pertenencias, credenciales y joyería han ayudado a identificar varios de las víctimas, uno de ellos de nombre Emiliano Muñiz quien se presume era elemento de la fiscalía y se encontraba desaparecido desde el 7 de marzo visto por última vez en Irapuato. Una tarjeta departamental en la que se mantiene parte de su apellido y su fotografía es parte de los indicios.

Mediante redes sociales, familiares han compartido fotografías de tatuajes como señas particulares para lograr dar con la identidad del resto de los cuerpos. A falta de mayores pruebas como las de ADN son de momento el único indicio que aviva la esperanza de saber que han encontrado a su ser querido.

Es esta la cuarta fosa clandestina encontrada entre los linderos de Guanajuato e Irapuato. La calera, El Llanito, Hacienda Guadalupe y ahora Molino de Santa, comunidad que se ubica a solo kilómetro y medio de la última encontrada el 28 de agosto.

Agentes estatales resguardan la zona

La zona sigue resguardada, a casi 24 horas de que el colectivo "Hasta Encontrarte" diera a conocer el hallazgo de una fosa clandestina ubicada en la comunidad de Molino de Santa Ana perteneciente al municipio de Irapuato, agentes de investigación criminal continúan con las indagatorias en el lugar.

