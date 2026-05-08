Conductor de Camión Muere al Chocar Con la Caja de Tráiler en la Autopista León - Aguascalientes

La mañana de este viernes 8 de mayo, se registró un accidente automovilístico en la autopista León - Aguascalientes a la altura del acceso a León, Guanajuato. Conductores que circulaban por la zona, llamaron a elementos de seguridad y rescate para que atendieran a las personas que hayan resultado lesionadas.

Accidente causa largas filas de tráfico al obstruir la carretera

Por lo que se dirigieron personal de diversas corporaciones al lugar, donde se encontraron con un camión atravesado en la carretera evitando la circulación. Esto causó que se formaran largas filas de tráfico, ya que la carretera estuvo obstruida por varias horas, hasta que las autoridades realizaron sus labores.

Conductor del camión falleció en el lugar tras chocar con la caja del tráiler

Paramédicos se percataron de que solo una persona había sido partícipe en el accidente, sin embargo, falleció en el lugar, siendo el conductor del camión que quedó volteado a media carretera.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato tuvieron que realizar el acordonamiento y las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. Los trabajos para remover el camión y el levantamiento del cuerpo del conductor fallecido duraron más de 3 horas, tiempo que se mantuvo cerrada la carretera. Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor que perdió la vida, así como la situación del chofer del tráiler con el que chocó el camión.

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Redacción N+

JIPV