Tráiler Choca y Deja Ocho Heridos en la Autopista León-Aguascalientes; Chofer Responsable Huyó

La noche del pasado domingo 28 de diciembre se registró un accidente en el que participaron varios vehículos en la autopista León - Aguascalientes.

Eran alrededor de las 20:00 horas cuando el chofer de un tráiler doble remolque perdió el control de su vehículo a la altura de la colonia de León, Cumbres de la Gloria.

Conductor responsable del accidente huyó del lugar

De acuerdo a testigos y afectados, el conductor del tráiler aparentemente no alcanzó a frenar a tiempo, impactando a una grúa de Ferromex.



Además de una camioneta, una motocicleta y un vehículo compacto, que estaban detenidos por un previo choque, lo que causó el cierre total de la autopista.

El conductor responsable se dio a la fuga por lo que es buscado para que aclare la mecánica de los hechos.

Ocho personas resultan lesionadas tras ser embestidos por un tráiler

Autoridades de diversas corporaciones de seguridad y de rescate de distintos niveles de gobierno acudieron al lugar.

Paramédicos se percataron de que había varias personas lesionadas, 8 en total, de los cuales dos se encuentran reportados como graves de salud.

Por lo que fueron trasladados a un hospital, en medio de un congestionamiento vial que provocó largas filas de autos.

