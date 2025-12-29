Tráiler Choca y Deja Ocho Heridos en la Autopista León-Aguascalientes; Chofer Responsable Huyó
El conductor de un tráiler no alcanzó a frenar a tiempo y se impactó con varios vehículos dejando a 8 personas lesionadas en la autopista León-Aguascalientes.
La noche del pasado domingo 28 de diciembre se registró un accidente en el que participaron varios vehículos en la autopista León - Aguascalientes.
Eran alrededor de las 20:00 horas cuando el chofer de un tráiler doble remolque perdió el control de su vehículo a la altura de la colonia de León, Cumbres de la Gloria.
Conductor responsable del accidente huyó del lugar
De acuerdo a testigos y afectados, el conductor del tráiler aparentemente no alcanzó a frenar a tiempo, impactando a una grúa de Ferromex.
Además de una camioneta, una motocicleta y un vehículo compacto, que estaban detenidos por un previo choque, lo que causó el cierre total de la autopista.
El conductor responsable se dio a la fuga por lo que es buscado para que aclare la mecánica de los hechos.
Ocho personas resultan lesionadas tras ser embestidos por un tráiler
Autoridades de diversas corporaciones de seguridad y de rescate de distintos niveles de gobierno acudieron al lugar.
Paramédicos se percataron de que había varias personas lesionadas, 8 en total, de los cuales dos se encuentran reportados como graves de salud.
Por lo que fueron trasladados a un hospital, en medio de un congestionamiento vial que provocó largas filas de autos.
Redacción N+
JIPV