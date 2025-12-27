Asesinan a Hombre Tras Celebrar Navidad y Regresar a Casa en Guanajuato

Vecinos de Ballesteros, escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que al salir, vieron sobre un camino de sembradíos, el cuerpo sin vida de un hombre que regresaba a su casa tras los festejos de Navidad.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, cuando la víctima regresaba a su casa tras disfrutar de los festejos navideños, pero al atravesar por un camino de sembradío, se le acercaron al parecer dos hombres en moto.

Al estar de frente al hombre, uno de los motociclistas, sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego y sin mediar palabra, comenzó a dispararle en varias ocasiones hasta dejarlo sobre el suelo.

El sonido de los disparos, alertó a los vecinos de la zona, quienes al salir, solo vieron a lo lejos a los motociclistas huir, por lo que al estar a unos metros, notaron que en el suelo había un hombre herido gravemente.

En ese momento, llamaron de inmediato a los números de emergencia para reportar el hecho, mientras que los habitantes de la zona, trataban de identificar al hombre, quien al momento del ataque llevaba una bocina en mano.

Hombre atacado a balazos no era de la zona de Ballesteros

A los pocos minutos, personal de la policía municipal llegó al lugar de los hechos y al confirmar que se trataba de un hombre herido, pidió el apoyo de los paramédicos, al mismo tiempo que llegaban los elementos de la Guardia Nacional.

Por su parte, los rescatistas brindaron atención médica al lesionado, pero poco pudieron hacer, pues debido a las heridas de bala, ya no contaba con signos vitales, pidiendo el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes en conjunto el Semefo comenzaron con la investigación correspondiente.

