Santa Fe Klan Hace Concierto Gratuito Para Celebrar a la Virgen de Guadalupe en Guanajuato

Ángel Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, se unió a las celebridades que festejan a la Virgen de Guadalupe este viernes 12 de diciembre.

Santa Fe organizó un evento gratuito en el que participarán la banda Brindis y él como artistas estelares y siete cantantes y bandas más.

Santa Fe Klan invita a todos a festejar a la Virgen de Guadalupe

En sus redes sociales Santa Fe Klan invitó a la gente de su barrio, de Guanajuato y a quienes gusten asistir al evento que inició a las 12 de la mañana con las mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

“Los invito a todo ami barrio desde ahorita alas 12:00 am alas mañanitas y mañana todo el día vamos a tener fiesta en mi calle festejando ami virgencita

Todos invitados todo gratis para que vengan a poner sus puestos los vecinos y pa que se vengan a bailar”, publicó el rapero en su cuenta de Instagram.

El festejo de Santa Fe Klan durará todo el día viernes 12 de diciembre

El guanajuatense ha estado compartiendo en sus historias de Instagram momentos del evento que durará todo el día de hoy viernes 12 de diciembre.

La dirección del lugar donde se está llevando a cabo el festejo es en la calle La Bufa, manzana A2, lote 12 de la colonia Santa Fe en Guanajuato, Capital.

