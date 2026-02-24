Agentes Municipales Resultan Lesionadas Tras Accidente en el Cerro de la Cruz en Chihuahua

Un aparatoso accidente vial se registró en la colonia Cerro de la Cruz, en la ciudad de Chihuahua, luego de que una patrulla de la Policía Municipal se impactara contra un camión de maquila que se encontraba estacionado.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Francisco Javier Mina y 72. La unidad oficial circulaba sobre la calle 72 en el contexto de una persecución y, al intentar incorporarse a la calle Mina, la conductora perdió el control del volante.

Te podría interesar: Conductor Abandona Vehículo Tras Accidente Vial en el Camino Real de Ciudad Juárez

Patrulla quedó destrozada tras el impacto

Tras perder el control, la patrulla se impactó contra un camión de transporte de personal que estaba estacionado en el lugar. Debido a la fuerza del choque, la unidad oficial quedó completamente destrozada en la parte frontal.

Al sitio acudieron paramédicos de URGE para brindar atención prehospitalaria a las agentes municipales que viajaban en la patrulla.

Una de las oficiales presentó dolor en el cuello, mientras que su acompañante resultó con diversos golpes, por lo que ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hombre es Asesinado Dentro de su Casa en Chihuahua; Vecinos Vieron Huir al Agresor

Las autoridades correspondientes realizaron el peritaje para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

Historias recomendadas: