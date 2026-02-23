Cancelan Vuelos de Ciudad Juárez y Chihuahua a Guadalajara Tras Hechos Violentos

Tras los hechos violentos registrados en Jalisco y otros estados del país, en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua también se reportaron afectaciones, luego de que fueran canceladas salidas aéreas con destino a Guadalajara.

Durante la mañana del lunes, varios pasajeros permanecieron varados en los distintos aeropuertos que harían escala o se dirigían a Guadalajara, en espera de que se restablecieran los vuelos para poder llegar a su destino.

Noticia relacionada: Persisten Demoras en Vuelos de Monterrey a Guadalajara tras Operativo de Seguridad

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuándo podrían normalizarse las operaciones en las rutas afectadas.

Refuerzan seguridad en instalaciones militares de Ciudad Juárez

Como medida preventiva, también se reforzó la seguridad en las intersecciones del Noveno Regimiento de Caballería Motorizada, donde fue colocado un camión blindado y se desplegó personal militar fuertemente armado.

Chihuahua Activa Mesa de Seguridad; Autoridades Piden Calma a la Población

El despliegue forma parte de las acciones preventivas implementadas ante la situación registrada en otras entidades del país. Autoridades mantienen vigilancia y monitoreo constante, mientras se espera que las operaciones aéreas se restablezcan y no se registren mayores afectaciones en la entidad.

Historias recomendadas: