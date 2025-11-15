Investigan Muerte de Perro Tras Agresión en Ciudad Juárez; Hay Detenido un Hombre

La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) intervino en un caso de maltrato animal registrado en Ciudad Juárez, luego de que un perro muriera tras ser agredido por un hombre en una vivienda de la ciudad.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, fue un vecino quien realizó el reporte a través del Centro de Respuesta Inmediata. Al arribar los agentes, el animal ya no presentaba signos vitales debido a la severidad de las lesiones. En el lugar, los elementos municipales detuvieron a un hombre de 47 años, señalado por presuntamente golpear a la mascota utilizando unas muletas hasta provocarle la muerte.

El caso será turnado a la Fiscalía

Personal médico veterinario de DABA acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y efectuar la revisión correspondiente. El dictamen especializado será integrado a la carpeta de investigación, requisito necesario para formalizar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Arredondo Salinas subrayó la necesidad de que el hecho sea investigado a profundidad y se aplique lo establecido en el artículo 366 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual contempla sanciones por actos de maltrato o crueldad animal. Señaló que es fundamental que este tipo de acciones no queden impunes, debido al impacto que tienen tanto en el bienestar animal como en la convivencia comunitaria.

La dependencia informó que, de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, este caso corresponde a la denuncia número 12 por maltrato animal presentada formalmente por DABA.

Ante ello, hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier acto de violencia contra animales y contribuir a una comunidad más empática, responsable y comprometida con su bienestar.

