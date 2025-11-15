Localizan Cuerpo Calcinado en Terracería de Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez

Un cuerpo completamente calcinado fue localizado en una terracería ubicada en el sector de Riberas del Bravo, al oriente de Ciudad Juárez, Chihuahua, hecho que provocó una amplia movilización por parte de distintas corporaciones policiacas.

El reporte inicial fue realizado a través de la línea de emergencias, donde se informó sobre la presencia de lo que parecía ser un cuerpo quemado en el cruce de las calles Mirador de Sénecu y Prolongación Oriente XXI. Ante la gravedad del hallazgo, unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron las primeras en llegar al sitio, confirmando que se trataba de una persona sin vida.

Tras corroborar la información, los agentes municipales procedieron a asegurar el área con cinta perimetral para evitar la alteración de evidencias. Minutos después arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y realizaron una inspección detallada del punto donde fue encontrado el cuerpo.

La víctima no ha sido identificada

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada debido al avanzado estado en el que fue localizada. Las autoridades tampoco han informado sobre posibles causas del hecho ni si existe alguna línea preliminar de investigación.

El cuerpo será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde especialistas realizarán los estudios necesarios para determinar el sexo, la edad aproximada y la causa de muerte.

Mientras tanto, corporaciones estatales continúan con las investigaciones para esclarecer cómo llegó el cuerpo hasta ese punto y si el hecho está relacionado con otros eventos registrados recientemente en la zona.

