Joven Muere Atropellado al Cruzar Avenida en Ciudad Juárez

Durante las primeras horas de este jueves 9 de octubre se registró un accidente vial que dejó sin vida a un joven de entre 25 y 28 años de edad, quien fue atropellado mientras intentaba cruzar la Avenida de las Torres en Ciudad Juárez.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el peatón intentó cruzar de manera imprudencial por la salida del bajo puente ubicado en la Avenida de las Torres y la calle Sorgo, cuando fue embestido por un automóvil negro con placas de Texas, falleciendo de manera inmediata en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Coordinación de Seguridad Vial, personal de la Fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes, así como el Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones para practicarle las pruebas correspondientes.

Aunque se señaló que el peatón fue responsable del accidente, se informó que el conductor del vehículo quedó detenido. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre la víctima y el responsable.

Estadísticas de Accidentes Viales en Ciudad Juárez

De acuerdo con cifras oficiales, del mes de enero al mes de septiembre del presente año se han registrado 4,653 accidentes viales, de los cuales en 1,676 casos únicamente se reportaron lesiones y 45 dieron como resultado muertes.

