Megapuente de Noviembre 2025: ¿Qué Días No Hay Clases en Escuelas de Chihuahua?
La Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua informó que se suspenderán clases durante tres días de noviembre. Aquí te decimos cuándo será el megapuente.
Con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 de noviembre, la Secretaría de Educación y Deporte informó que habrá suspensión de actividades académicas en planteles de nivel básico en todo el estado de Chihuahua.
En la zona norte del estado, alrededor de 290 mil estudiantes disfrutarán de estos días de descanso marcados en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública.
Las autoridades educativas recordaron que las suspensiones están contempladas dentro del ciclo escolar vigente y exhortaron a padres y tutores a estar atentos a los comunicados oficiales de cada plantel.
¿Qué fechas no habrá clases en este mes de noviembre?
De acuerdo con el calendario escolar oficial, los días en que no habrá clases son los siguientes:
- Viernes 14 de noviembre: Descarga administrativa.
- Lunes 17 de noviembre: Día inhábil.
- Jueves 20 de noviembre: Suspensión de actividades por el desfile cívico del 20 de noviembre.
- El viernes 21 de noviembre las clases se reanudarán con normalidad.
