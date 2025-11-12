Autoridades Emiten Recomendaciones Para el Buen Fin en Ciudad Juárez

Con el propósito de garantizar un Buen Fin seguro y transparente para los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Ciudad Juárez dio a conocer las acciones que implementará durante la jornada comercial que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

El director de la dependencia, Efrén Omar Miramontes, detalló que se desplegarán brigadas en al menos seis plazas comerciales de la ciudad. Además, 18 empleados permanecerán en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche para brindar atención a los consumidores.

Además, se contará con atención telefónica a través de los números 656 613 50 87 y 656 613 50 89, donde se podrán reportar irregularidades o abusos en cualquier punto de la ciudad.

Si tienen alguna situación que se presente y no es en alguna de estas plazas que mencionamos, a través de esta llamada tenemos nosotros brigadas para desplazarnos a cualquier lugar donde se presente alguno de estos temas.

El titular de Profeco destacó también la importancia de guardar los tickets de compra, ya que son indispensables para atender cualquier reclamación o verificar los términos y condiciones de los productos o tiendas.

Uno de los requisitos más importantes que pedimos es guardar sus tickets. Eso es esencial para poder revisar cualquier tema relacionado con los términos y condiciones.

Autoridades Municipales Desplegarán Operativos del Buen Fin

La Policía Municipal de Ciudad Juárez implementará un operativo especial en centros comerciales, cajeros automáticos, bancos y zonas de alta afluencia, con el fin de proteger a los ciudadanos durante la temporada de compras.

Las autoridades recomendaron evitar llevar cantidades grandes de efectivo, usar cajeros solo de día y en lugares concurridos, y no aceptar ayuda de desconocidos al realizar retiros de dinero. Asimismo, sugieren efectuar transacciones acompañados o solicitar apoyo policial para mayor seguridad.

Durante los operativos en plazas y tiendas, exhortaron a los ciudadanos a mantener siempre sus pertenencias a la vista, no dejar objetos de valor dentro de los vehículos y buscar estacionarse en lugares bien iluminados y con vigilancia.

Historias recomendadas: