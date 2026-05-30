¿App de Banamex Presenta Fallas Hoy, Sábado 30 de Mayo?: Esto se Sabe

Luego de que usuarios reportaran durante este viernes diversas fallas en los servicios digitales de Banamex, este sábado 30 de mayo surgieron dudas sobre si los problemas continúan afectando a la aplicación móvil y la banca en línea.

De acuerdo con reportes publicados en Downdetector, las principales fallas registradas ayer estuvieron relacionadas con transferencias electrónicas, consulta de saldos y pagos en línea, situación que generó molestia entre clientes que no pudieron realizar operaciones durante gran parte del día.

Sin embargo, la mañana de este sábado los reportes comenzaron a disminuir y, hasta el momento, aparentemente el funcionamiento de la App Banamex se encuentra restablecido para la mayoría de los usuarios.

Incluso, la institución financiera respondió a algunos clientes en redes sociales, donde pidió intentar nuevamente el acceso a la aplicación.

“Te invitamos a intentar nuevamente el ingreso a la App Banamex, si continúas presentando inconvenientes, compártenos el mensaje de error para verificarlo. Agradecemos tu comprensión. – Dulce”, señaló la empresa en uno de los mensajes compartidos en atención a clientes.

¿Qué hacer si falla tu aplicación?

Las fallas ocurrieron precisamente durante la última quincena de mayo, fecha en la que miles de usuarios suelen realizar pagos, transferencias y movimientos bancarios, lo que incrementó el impacto de las afectaciones digitales.

Aunque hasta ahora Banamex no ha emitido un comunicado detallando las causas de las fallas, usuarios continúan monitoreando el funcionamiento de la plataforma durante este fin de semana.

Se recomienda a los clientes mantener actualizada la aplicación y verificar cualquier reporte oficial a través de los canales de atención del banco.