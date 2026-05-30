¿App de Banamex Presenta Fallas Hoy, Sábado 30 de Mayo?: Esto se Sabe

Las principales fallas registradas ayer estuvieron relacionadas con transferencias electrónicas, consulta de saldos y pagos en línea

¿App de Banamex Presenta Fallas Hoy, Sábado 30 de Mayo?. Foto: Cuartoscuro¿App de Banamex Presenta Fallas Hoy, Sábado 30 de Mayo?. Foto: Cuartoscuro

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