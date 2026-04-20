Asteroide Apophis Pasará Más Cerca de la Tierra que Varios Satélites Esta Fecha, ¿Hay Riesgo?

En 2029 la Tierra tendrá un encuentro en extremo cercano con el asteroide Apophis. Este objeto de más de 300 metros de diámetro pasará más cerca de nuestro planeta que varios de nuestros satélites artificiales. Te contamos cuál es el riesgo de colisión y en qué fecha se podrá ver este asteroide (sí, se podrá ver).

El asteroide Apophis ha llamado la atención de los astrónomos desde su descubrimiento en 2004.

ha llamado la atención de los astrónomos desde su descubrimiento en 2004. El objeto pasará cerca de la Tierra en dos ocasiones: en 2029 y 2036.

Noticia relacionada: Asteroide Apophis: NASA Revela Cuándo 'Rozará' la Tierra, Más Cerca que la Luna

Apophis, el asteroide que pasará tan cerca que podrás verlo

En la mitología egipcia, Apofis representa al dios que gobierna en el inframundo. A diferencia de Hades, dios del inframundo griego con intenciones neutrales, Apofis es una serpiente que busca activamente interrumpir el paso del Sol por el cielo, que era representado con el dios Ra.

De ahí que en 2004 se bautizara así al llamativo asteroide 2004 MN4. Tras verificar que su trayectoria habría de rozar la Tierra en dos ocasiones, los astrónomos decidieron llamar al objeto con la transliteración anglosajona del dios egipcio: (99942) Apophis.

Desde entonces, se han ofrecido varios cálculos sobre la posible peligrosidad del asteroide. En 2004, las mediciones indicaban que Apophis tenía un 2,70% de posibilidades de impactar la Tierra en 2029. Poco después se llegó a considerar que el asteroide tenía una posibilidad de 1 entre 45 mil de chocar contra nuestro planeta en 2036.

Video: Expreso desde el Espacio: Asteroide Apophis Podría Pasar muy Cerca de la Tierra

Actualmente, los científicos descartan que Apophis golpee la Tierra en estas dos aproximaciones. Pero, de cualquier forma, habrá de pasar muy cerca, tanto que podrá ser observado desde varios puntos del globo.

O, dicho de otro modo: Apophis pasará más cerca de la Tierra que muchos de nuestros satélites geoestacionarios. Los satélites geoestacionarios GOES de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), que dan información meteorológica y fotografían cada pocos minutos el planeta, nos orbitan a 35 mil kilómetros de distancia.

Apophis pasará “por debajo” de ellos, a apenas 32 mil kilómetros de la superficie del planeta.

¿En qué fecha pasará Apophis junto a la Tierra?

El próximo 13 de abril del 2029 el asteroide Apophis pasará tan cerca de la Tierra que será visible a simple vista. Tendrá una magnitud aparente de +3.1, suficiente para verle sin binoculares en cielos claros.

Cabe señalar que el asteroide solo será visible desde algunas locaciones de Europa, Asia y África. No obstante, pasará tan cerca que para muchos aficionados valdrá la pena el viaje, para ver por unos segundos un objeto que, de golpear la Tierra, podría barrer con una región entera y provocar una catástrofe, como también se calculó para el asteroide 2024 YR4.

Al respecto, el astrónomo Nick Moskovitz, del Observatorio Lowell en Arizona, declaró a Space.com que el asteroide también será afectado por la gravedad de la Tierra y podrá sufrir temblores y aun deslizamientos:

“Apophis se acercará tanto que será visible a simple vista y sentirá una fuerte atracción gravitatoria de la Tierra. Los efectos de estas mareas incluirán cambios en la velocidad de rotación de Apophis, temblores sísmicos en su interior e incluso posibles deslizamientos de tierra en su superficie”.

Cabe reiterar que Apophis pasará en extremo cerca de la Tierra, pero no hay riesgo de colisión. El objeto de 325 metros de diámetro volverá a acercarse al planeta en 2036.

Un nuevo acercamiento ocurrirá en 2068. Al respecto, la NASA confirmó en 2021 que este año tampoco habrá riesgo de colisión.

Historias recomendadas: