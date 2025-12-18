La Última Gran Lluvia de Estrellas del 2025 Será Antes de Navidad; ¿Qué Día Es el Fenómeno?

Está por llegar a su fin el año, pero aún quedan varios fenómenos astronómicos para los aficionados. Te contamos cuándo y a qué hora será la lluvia de estrellas Úrsidas, la última del 2025.

La lluvia de estrellas Úrsidas debe su nombre a que irradia centellas desde la Osa Menor , apuntando hacia el Polo Norte.

debe su nombre a que irradia centellas desde la , apuntando hacia el Polo Norte. Esta lluvia de meteoros ocurre cuando la Tierra pasa por los fragmentos que arroja el cometa 8P/Tuttle, que pertenece a la familia del cometa Halley.

Noticia relacionada: Detectan Cambio Químico en la Coma del Cometa 3I/ATLAS, ¿Qué Significa Este Hallazgo?

¿Cuándo será el pico de la lluvia de estrellas Úrsidas?

La penúltima semana del 2025 tendrá uno de los eventos astronómicos más queridos del año: la lluvia de estrellas Úrsidas. Este fenómeno debe su nombre a que las centellas irradian desde la constelación de la Osa Menor.

Esta constelación es acaso la más importante para un ojo entrenado, por la sencilla razón de que incluye a la estrella Polaris, que se corresponde con el Polo Norte. Esta constelación era llamada por los griegos Cinosura, que significa “cola de perro”, debido a que la punta de cola de la constelación es la Estrella Polar.

La lluvia de estrellas Úrsidas inició el 17 de diciembre, pero llegará a su pico el próximo 22 de diciembre. Su actividad declinará antes de Nochebuena.

La frecuencia de meteoros en las Úrsidas es menor, cuando se compara con otras lluvias de meteoros: apenas 10 centellas por hora. No obstante, en ocasiones, especialmente en su pico de actividad, la lluvia de estrellas puede tener explosiones de hasta 25 centellas por hora.

La lluvia de estrellas Úrsidas será el próximo 22 de diciembre del 2025. Foto: Unsplash | Ilustrativa

¿A qué hora se verá mejor la lluvia de estrellas Úrsidas?

Según explica la Sociedad Americana de Meteoros, este evento es exclusivo del hemisferio norte, ya que, desde la perspectiva de un observador ubicado al sur, el punto del que irradian las centellas no traspasa el horizonte o su salida coincide con la del Sol.

La lluvia de estrellas Úrsidas ocurre debido a que la Tierra atraviesa los fragmentos que arroja el cometa 8P/Tuttle. Este cometa pertenece a la familia del cometa Halley.

El mejor momento para observar esta lluvia de estrellas será antes del amanecer del 22 de diciembre. Cabe señalar que en esa fecha, el brillo de la luna creciente estará apenas en un 3%, por lo que no interferirá con la observación astronómica.

Historias recomendadas: