La ciencia dice que el amor de tu vida es alguna de tus amistades

(Foto: Pixabay)

Amigos y romance

"Hay más de un camino hacia el romance, pero la ciencia de las relaciones de pareja no refleja esta realidad. Nuestra investigación reveló que los estudios de iniciación de relaciones publicados en revistas populares y citados en libros de texto populares se enfocan abrumadoramente en el romance que se desata entre extraños, y pasan, en gran medida, por alto el romance que se desarrolla entre amigos. Este enfoque limitado podría estar justificado si la iniciación de relaciones entre amigos fuera algo raro o indeseable, pero nuestra investigación revela lo contrario", indica el prólogo de la investigación.

El experimento

LGBTQ

El romance no es como en la tele

"Los guiones sociales de las citas realmente dicen que vas a conocer a alguien, y que un rayo te va a golpear. Creo que si realmente crees en ese escenario de las citas, entonces es difícil imaginar otra situación en la que te acercas a un amigo y comienzas una relación romántica", indicó la doctora Stinson.

"Antes de ser pareja ya se abrazaban junto al fuego, se iban de viaje juntos, conocían a su familia", se señala en el estudio.

A lo largo de la vida, todos nos hemos enamorado . Eso sí, la mayoría de los medios de comunicación han retratadoque surge casi de la nada, entre dos extraños que un día se encuentran y viven un tórrido romance, como Titanic o la mayoría de las telenovelas.Son pocas las obras de ficción que hablan de otro tipo de romance, el que surge entre dos amigos que un día se dan cuenta que se aman.Curiosamente, según la ciencia, ese es el camino más probable para tener una relación de pareja exitosa. A continuación te contamos todos los detalles.Claro que el amor apasionado que surge de la nada es muy rico, pero normalmente es un amargo amor condenado al fracaso.Por lo menos esa es la conclusión de un estudio dirigido por, profesora del departamento de Psicología en la Universidad de Victoria, en Canadá.La doctora Stinson se especializó en estudiar relaciones de pareja, y ha dedicado todo lo que va del siglo XXI a estudiar cómo inician las relaciones de pareja.Después de descubrir que la mayoría de los estudios sobre el inicio de las relaciones de pareja se centraban en el, la doctora Stinson analizó la forma en que iniciaron los romances de 1,900 personas -la mayoría estudiantes universitarios- mayores de edad de Canadá y Estados UnidosLa idea era responder la pregunta "¿eras amigo de tu pareja antes de tener una relación romántica?". Curiosamente descubrió que el 66% de las parejas comenzaron siendo amigos, algunos por años, antes de dar el paso a ser pareja.El análisis de las relaciones de pareja le permitió descubrir que el promedio de tiempo para iniciar una relación de pareja exitosa con una amistad es de 22 meses. Es decir, casi a los dos años de conocer a una persona se puede saber si será una buena pareja o no.Casi la mitad de las personas analizadas dijeron que, de acuerdo con sus propias experiencias de vida, las relaciones de pareja que tuvieron con amigos fueron las más satisfactorias.Además, prácticamente todas las personas afirmaron que no iniciaron sus amistades con la intención de tener una relación romántica, pero ésta se dio.El estudio de la Universidad de Victoria también descubrió que, en el caso de la comunidad, todavía era mayor el porcentaje de parejas que pasaron de una amistad a una relación romántica.En cualquier caso, la doctora Stinson indicó que sacar una conclusión en este caso es prematuro, porque el grueso de las personas que entrevistó en los últimos años fueron heterosexuales, y tendría que tener una muestra más grande de la comunidad LGBTQ para concluir algo.Eso sí, la doctora Stinson cree que la idea general que tiene la mayoría de la gente de la forma correcta de iniciar una relación es equivocada.Influenciados por los medios de comunicación, se mantiene una idea romántica sobre un "momento" especial en el que un desconocido llegará y será el amor de nuestra vida.Incluso en series en las que los amigos terminan por ser la pareja ideal, como Friends o How i met your mother, el "chispazo" romántico entre las parejas -y que el público asocia como el amor verdadero- inicia cuando todavía no son amigos.Este experimento busca llevar a la gente a replantear la manera en que encuentra el amor.En varios de los casos, antes de pasar de amigos a pareja fueron amigos con derechos, pero en todos los casos ya existían indicios de que serían una buena pareja antes de serlo, por la manera en que se relacionaban.Así que, es muy probable que tu media naranja esté más cerca de lo que piensas, y sea una o uno de tus amigos.https://www.youtube.com/watch?v=NAuycInwhtE