No Hay Ningún Noveno Planeta detrás de Neptuno, pero Sí la Extraña Luna de Quaoar

¿Hay un noveno planeta detrás de Neptuno? ¿Es verdad que se ha descubierto un objeto masivo oculto detrás del octavo planeta? El que sí es un descubrimiento reciente en el sistema solar proviene de las nuevas observaciones sobre Waywot, la luna del planetoide Quaoar. ¿Habías escuchado de este candidato a planeta enano?

Quaoar es un plutino ubicado a más de 41 unidades astronómicas, es decir a 41 veces la distancia de la Tierra al Sol.

es un ubicado a más de 41 unidades astronómicas, es decir a 41 veces la distancia de la Tierra al Sol. Descubierto en 2002, Quaoar cuenta con una minúscula luna, Waywot, que ha sorprendido a los científicos por su comportamiento.

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¿Entonces no hay un nuevo planeta nueve detrás de Neptuno?

Varios medios en español han puesto a circular un estudio que analiza la supuesta presencia de un noveno planeta detrás de Neptuno. Aunque las redes sociales han hecho eco de esta noticia, en realidad no hay investigaciones nuevas sobre ningún “objeto masivo” más allá del último planeta del sistema solar.

En realidad, estos artículos se refieren a un artículo de 2024 donde se simulan posibles escenarios donde exista, o no, un noveno planeta. El artículo es liderado por Konstantin Batygin, un célebre astrofísico estadounidense de origen ruso, que ha sostenido por varios años que hay indicios de un planeta más allá de Neptuno.

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Aunque este artículo es serio y se ha publicado en la reputada revista Astrophysical Journal Letters, no ofrece nuevas observaciones sobre un posible objeto masivo que aceche en los confines del sistema solar.

¿Por qué mejor deberíamos voltear hacia Waywot, la luna de Quaoar, el planetoide que no conocías?

En cambio, hay una noticia reciente sobre el sistema solar que debería llamar nuestra atención. Se trata de un artículo sobre Waywot, la luna del objeto transneptuniano Quaoar. La astrofísica española Estela Fernández Valenzuela ha liderado al equipo que analizó las últimas observaciones sobre este satélite.

Muchos habrán llegado a este párrafo sin saber que en el sistema solar había un objeto llamado Quaoar. Descubierto en 2002, este candidato a planeta enano es uno de los objetos más extraños de nuestro sistema solar.

Quaoar tiene un diámetro de mil 100 kilómetros, aproximadamente la mitad de Plutón. Pese a su pequeño tamaño, este plutino (como se llama a este tipo de objetos transneptunianos) tiene un sistema de anillos.

El sistema de anillos ha llamado la atención de los astrofísicos debido a que se ubica más allá de su límite de Roche. El límite de Roche es la distancia mínima a la que puede orbitar un satélite sin quedar destruido por la gravedad del planeta o precipitarse hacia él.

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Y, en cuanto al nombre, cabe señalar que hace referencia a la fuerza creadora que adoran los pueblos tongva, que se ubicaban en el territorio que hoy corresponde a Los Ángeles, donde se ubica el Instituto Tecnológico de California (Caltech), responsable del hallazgo.

Quaoar también cuenta con un notable satélite, Weywot, nombrado así por el hijo de la deidad. Esta minúscula luna se ubica a aproximadamente 14 mil kilómetros del candidato a planeta enano.

Aunque los telescopios Hubble y James Webb han cambiado nuestra visión del universo y dan la ilusión de que no hay zonas vedadas del cosmos, en realidad la observación astronómica sigue siendo ardua. Especialmente en el sistema solar, donde dependemos de la escasa luz que reflejan del Sol.

De ahí la importancia del estudio liderado por Estela Fernández Valenzuela. Gracias a observaciones realizadas en 2023, el equipo de astrofísicos ha conseguido determinar el diámetro posible de la luna Waywot. Para lograrlo, los científicos analizaron el albedo geométrico del satélite.

El albedo mide la proporción de luz solar que refleja cualquier objeto. Esta escala va del 0 al 1, donde el 1 corresponde a un objeto en extremo brillante, como podría ser un mundo acuático o cristalino. Por su parte, el albedo geométrico mide la relación entre la luz que realmente refleja un objeto y la que debería reflejar de forma ideal. El albedo geométrico de Waywot es muy pequeño: entre 0.024 y 0.078. Plutón, por poner un ejemplo, tiene un brillo de 0.3, mucho mayor.

Gracias a que lograron determinar este valor, los científicos liderados por Fernández Valenzuela han dado con el diámetro aproximado de Waywot. Según sus estimaciones tiene entre 116 y 172 kilómetros de diámetro. El estudio, que fue publicado en Astrophysical Journal Letters, da cuenta del ingenio de unos científicos para observar un punto diminuto de roca a 41 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

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