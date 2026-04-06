Observatorio Vera Rubin en Chile Descubre 11 Mil Nuevos Asteroides, 33 Cercanos a la Tierra

El Observatorio Vera Rubin, ubicado en Chile, ha publicado sus primeros resultados sobre la observación del sistema solar. El telescopio ha encontrado 11 mil nuevos asteroides, de los cuales 33 se ubicarían cerca de la Tierra.

El Observatorio Vera Rubin está equipado con la cámara digital más grande de la historia.

está equipado con la de la historia. Este telescopio capta películas de la totalidad del cielo, en lugar de fotografías, lo que le permite distinguir objetos de menor tamaño.

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A partir de datos preliminares del Observatorio Vera C. Rubin, científicos han descubierto más de 11 mil 000 nuevos asteroides. Los datos han sido verificados por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional (MPC, por sus siglas en inglés).

Se trata del mayor hallazgo de asteroides presentado en el último año. Los resultados se obtuvieron con los primeros datos de la campaña de optimización del Observatorio Vera C. Rubin. En un comunicado, los científicos a cargo señalaron que este descubrimiento es apenas un anticipo de las capacidades del telescopio.

Estos resultados fueron elaborados a partir de un millón de observaciones realizadas a lo largo de un mes y medio. Ademá de los 11 mil nuevos asteroides, se observaron más de 80 mil asteroides ya conocidos, incluyendo algunos que se “se habían perdido” después de ser descubiertos.

Al respecto, Mario Juric, miembro de la facultad de la Universidad de Washington y Científico Jefe del estudio del Sistema Solar de Rubin, declaró:

“Lo que antes tardaba años o décadas en descubrirse, Rubin lo revelará en cuestión de meses. Estamos empezando a cumplir la promesa de Rubin de transformar radicalmente nuestro inventario del sistema solar y abrir la puerta a descubrimientos que todavía no imaginamos”.

La cámara digital más grande jamás construida

El Observatorio Vera Rubin fue construido gracias a la colaboración de la Fundación Nacional para las Ciencias de Estados Unidos y el Departamento de Energía del mismo país.

El telescopio se ubica en Río Hurtado, al norte de Chile, debido a que esta región de la Tierra se considera una de las más adecuadas para la observación astronómica. La poca humedad y la claridad de los cielos han convertido a esta zona, ubicada a 500 kilómetros de Santiago, en una capital mundial de la astronomía.

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Pero el Observatorio Vera Rubin no solo brilla por su ubicación, sino también por sus instrumentos. Este telescopio cuenta con la cámara digital más grande jamás construida. Su sensor tiene 3 mil 200 megapíxeles (o 3.2 gigapixeles). Esto equivale al mismo número de píxeles que obtendríamos al unir 260 teléfonos móviles modernos.

Con este sensor, el observatorio toma “películas” del cielo, en lugar de fotografías estáticas. El telescopio hace largas observaciones en forma de time-lapse que posteriormente son procesadas en varios puntos del mundo.

Hallan 33 nuevos asteroides y cometas cercanos a la Tierra

Entre los 11 mil objetos descubiertos por el Observatorio Vera Rubin, también se encuentran 33 objetos cercanos a la Tierra que no habían sido detectados previamente. Se trata de pequeños asteroides y cometas cuya máxima aproximación al Sol es menor que 1.3 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

Los científicos señalan que ninguno estos objetos recién descubiertos representa una amenaza para la Tierra. No obstante, se espera que el Observatorio Vera Rubin detecte 90 mil objetos cercanos a la Tierra adicionales, una vez que esté en pleno funcionamiento. Algunos de estos sí podrían representar un peligro para el planeta.

Cabe recordar que Vera Rubin fue una de las astrónomas más destacadas del siglo XX. La estadounidense comprobó que las estrellas ubicadas en las orillas de las galaxias giran a la misma velocidad que aquellas que se encuentran cerca del centro.

Esta observación contradice la actual teoría de la gravedad, que indicaría que deben girar a menor velocidad. Estas observaciones sirvieron para proponer la existencia de materia oscura. Esta materia, que no ha sido observada aún, influye en la gravedad de las galaxias pese a que no interactúa con la luz.

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