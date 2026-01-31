Paciente Sobrevive Dos Días con Pulmón Artificial en Espera de un Trasplante Doble

Un equipo de científicos logró salvar la vida de un paciente con una grave afección pulmonar mediante un sistema pulmonar extracorpóreo que sustituyó temporalmente la función de sus pulmones hasta que fue posible realizarle un doble trasplante. La estrategia, descrita en un estudio publicado en la revista Med de Cell Press, podría utilizarse en el futuro como un “puente salvavidas” para pacientes en estado crítico.

El paciente, un hombre de 33 años, desarrolló un síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) tras una gripe que se complicó con una neumonía bacteriana. La infección causó un daño pulmonar irreversible y, con el tiempo, también comenzó a fallar su corazón y sus riñones. Al llegar al hospital, su estado era tan crítico que sufrió un paro cardíaco y requirió reanimación cardiopulmonar.

Según explica Ankit Bharat, cirujano torácico de la Universidad Northwestern de Chicago y autor principal del estudio, la única opción del paciente era un doble trasplante de pulmón, pero su organismo estaba demasiado deteriorado para soportarlo. Para ganar tiempo, el equipo diseñó un sistema extracorpóreo de pulmón artificial capaz de oxigenar la sangre, eliminar dióxido de carbono y mantener un flujo sanguíneo estable.

Sin pulmones y estable

Tras retirar los pulmones infectados, la condición del paciente mejoró notablemente: se estabilizó la presión arterial, se recuperó la función de los órganos y la infección remitió. Dos días después, llegaron los pulmones de un donante y se realizó con éxito el trasplante doble. Más de dos años después, el paciente lleva una vida normal y presenta una buena función pulmonar.

El estudio también aporta evidencia molecular de que, en algunos casos de SDRA grave, el daño pulmonar es irreversible y solo un trasplante puede salvar la vida del paciente. Aunque por ahora esta técnica está limitada a centros altamente especializados, los investigadores confían en que en el futuro pueda aplicarse de forma más amplia con dispositivos estandarizados, ofreciendo una nueva oportunidad a pacientes que hoy no llegan a tiempo al trasplante.

