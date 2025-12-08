Sonda Perseverance Graba Chispas Eléctricas en Marte; ¿Qué Relación Tendrían con la Vida?

El róver Perseverance captó en video un fenómeno del que se había sospechado por largo tiempo: chispas eléctricas acompañadas por pequeñas explosiones sónicas sobre la superficie de Marte. Te explicamos cómo ocurren estas explosiones y qué relación tendrían, según la NASA, con la posible existencia de vida pasada en el planeta rojo.

Marte es considerado un planeta inhóspito debido a su delgada atmósfera, la falta de agua superficial y la alta exposición a la radiación solar.

Perseverance antes ha hallado posibles signos de vida pasada en Marte, como rocas sedimentarias que denotarían actividad orgánica.

Hallan chispas en la superficie de Marte

La NASA anunció que captó evidencia de chispas eléctricas en la superficie de Marte. El róver Perseverance, apostado en el planeta rojo, ha grabado en video cómo se forman chispas y pequeñas explosiones sónicas derivadas de los remolinos de polvo que se forman en la superficie del planeta.

Según un comunicado de la agencia espacial, la cámara SuperCam del róver ha captado el fenómeno eléctrico en 55 ocasiones desde 2021.

SuperCam ha registrado 55 eventos eléctricos distintos a lo largo de la misión, comenzando en el día marciano número 215, o sol, en 2021. Dieciséis se registraron cuando los remolinos de polvo pasaron directamente sobre el róver.

Estas chispas ocurren cuando el polvo arrastrado por los remolinos se frota hasta provocar una descarga eléctrica. Como en la Tierra, los remolinos se producen por las diferencias de temperatura en las partes altas y bajas de la atmósfera marciana: el aire frío en la parte superior se acelera al mezclarse con el aire caliente de abajo.

Décadas antes de que el Perseverance aterrizara en Marte, los científicos ya habían teorizado que la fricción generada en los remolinos de polvo podría generar suficiente estática como para producir arcos eléctricos. El fenómeno es denominado efecto triboeléctrico y, según explica la NASA, es el mismo que ocurre cuando se frota un globo contra el pelo o los calcetines contra la alfombra:

Es el mismo fenómeno que ocurre cuando alguien camina sobre una alfombra con calcetines y luego toca el pomo metálico de una puerta, generando una chispa. De hecho, ese nivel de descarga es aproximadamente el mismo que el que podría producir un remolino de polvo marciano.

¿Qué relación tienen las chispas eléctricas de Marte con la posibilidad de vida?

La NASA menciona que el fenómeno podría tener una relación con la búsqueda de vida en Marte. Pero este vínculo sería negativo.

A diferencia de la Tierra, donde los rayos son parte crucial del ciclo del nitrógeno, indispensable para la vida, en Marte las pequeñas descargas eléctricas generadas por el polvo podrían ser un enemigo para los seres vivos. La NASA reconoció que estas chispas representan “un descubrimiento que cambia drásticamente nuestra comprensión de Marte”, pero más bien abonan en la explicación de por qué el planeta rojo es inhóspito.

Según la agencia espacial, estas chispas serían capaces de desencadenar reacciones químicas donde se generan sustancias capaces de destruir componentes orgánicos.

Su presencia significa que la atmósfera marciana puede cargarse lo suficiente como para activar reacciones químicas, dando lugar a la creación de compuestos altamente oxidantes, como cloratos y percloratos. Estas fuertes sustancias pueden destruir eficazmente las moléculas orgánicas.

Video: NASA Prepara Misión para Saber si Marte Es Habitable

Además, la confirmación de las chispas eléctricas en Marte ayudaría a entender por qué desaparece rápidamente. Este gas está relacionado en la Tierra con la descomposición orgánica. Al respecto, la NASA señala que el fenómeno eléctrico permitiría entender las limitaciones que enfrentaría la vida en la superficie del planeta rojo:

Este descubrimiento también podría explicar la enigmática capacidad del metano marciano para desaparecer rápidamente, ofreciendo una pieza crucial para comprender las limitaciones a las que pudo haber enfrentado la vida y, por lo tanto, el potencial del planeta para ser habitable.

