¿Superluna de Octubre 2025 Será Visible en México? Fecha, Hora y Por Qué Ocurre

Atentos al cielo nocturno, amantes de los eventos astronómicos. En Octubre de 2025 habrá Superluna, y en N+ te explicamos ¿cuándo y a qué hora se verá en México?

No se trata de cualquier evento astronómico, la NASA ha explicado por qué sucede y qué significa.

¿Cuándo y a qué hora ver la Superluna de Octubre 2025 en México?

En México sí se podrá ver la Superluna de Octubre, la fecha para afinar la vista es el próximo lunes 6 del mes. Y la hora exacta para observarla es a las 21:48 horas.

Aunque el sitio especializado Star Walk recomienda alzar la mirada al cielo desde el atardecer cuando la luna se comienza a alzar sobre el horizonte. En ese momento parece más grande y toma un tinte naranja por la refracción atmosférica.

Allí también detalló que se trata de la Primera Superluna de 2025, y se podrá observar por alrededor de tres días.

¿Qué es la Superluna y por qué ocurre?

De acuerdo con la NASA, una superluna ocurre cuando la órbita de la Luna está más cerca de la Tierra, es decir en el Perigeo, al mismo tiempo que la Luna Llena.

Por lo mismo es más grande y más brillante que la Luna Llena Normal y de este modo recibe el nombre de "SuperLuna".

De hecho, Star Walk detalló que se espera que la Superluna de Octubre 2025 sea 6.6 por ciento más grande y 13 por ciento más brillante que una Luna Llena promedio.

¿Por qué se le conoce como Luna de Cosecha a la Luna de Octubre? Foto: Unsplash.

¿Por qué a la Luna Llena de Octubre se le llama Luna de Cosecha?

La Luna de la Cosecha ocurre más cercana al Equinoccio de Otoño, que tiene lugar en septiembre en el hemisferio norte y en marzo en el hemisferio Sur, explicó el sitio especializado.

Este 2025 se trata de un año particular, toda vez que generalmente esta Luna Llena ocurre en septiembre, sin embargo este año se trasladó a octubre.

De acuerdo con el Almanaque del Granjero durante varias tardes de octubre, la luna sale muy poco después de la Puesta de Sol, lo que resulta en una abundante luz lunar al principio de la tarde.

Esta luz adicional ayudaba a los agricultores y sus cuadrillas a cosechar sus cultivos de verano, por lo que se le dio el nombre de Luna de Cosecha.

