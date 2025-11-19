Urano Visible Toda Una Noche: ¿Cuándo y Cómo Ver Mejor al Gigante Azul en México?

El planeta Urano alcanzará su oposición al Sol el 21 de noviembre de 2025. Este evento marca el periodo con mejores condiciones para la observación del séptimo planeta del sistema solar. La observación de Urano es posible durante toda la noche.

La oposición astronómica sucede cuando un planeta se encuentra en el lado opuesto de la Tierra con respecto al Sol. Desde nuestra perspectiva, el planeta se sitúa a 180 grados del Sol en el firmamento. Cuando el Sol se pone en el oeste, el planeta surge por el este.

Este alineamiento coloca a Urano en su máxima cercanía a la Tierra para el año. Durante la oposición, el planeta también brilla con su máxima intensidad. El gas metano en la atmósfera de Urano proporciona al planeta una coloración azulosa característica.

Recomendaciones para ver a Urano en su punto más cercano a la Tierra

Urano alcanza una magnitud de 5.6, su brillo máximo para 2025. Esta luminosidad permite ver el planeta a simple vista si se observa bajo cielos muy oscuros. Sin embargo, se recomienda el uso de binoculares para una localización sencilla. Urano es tan brillante como las lunas galileanas de Júpiter.

Los observadores pueden usar aplicaciones de planetario, como Sky Tonight o Stellarium, para identificar el punto exacto de luz entre las estrellas circundantes.

Cuando se observa Urano, especialmente a bajos aumentos o a simple vista a cielos oscuros, puede aparecer como un simple punto de luz, similar a una estrella. Para resolver ese detalle se puede usar un telescopio y aplicar suficiente aumento para que el planeta ya no se vea como un punto, sino que su forma esférica sea mejor apreciable.

A decir de expertos, se sugiere una magnificación de 100 a 150 aumentos para que Urano sea observable completamente. El diámetro aparente será de 3.7 segundos de arco.

Y para disfrutar aún más de este fenómeno astronómico, con telescopios de tamaño mediano, se puede distinguir hasta cuatro de sus lunas más grandes: Titania, Oberón, Umbriel y Ariel.

¿Cuándo y cómo observar en México a Urano en su máxima cercanía a la Tierra?

La oposición ocurre el 21 de noviembre a las 6:17 hora del Centro de México según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

A decir de la institución, el planeta es visible toda la noche pues Urano se localiza en la constelación de Tauro.

En la noche de este 21 de noviembre, Urano saldrá al atardecer, alcanzará su punto más alto alrededor de la medianoche, y se ocultará al amanecer. El planeta se encontrará a una distancia de 18.5 unidades astronómicas (UA) de la Tierra.

