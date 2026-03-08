16 Años Después, el Padre de Esmeralda Castillo Sigue Exigiendo Justicia en el 8M en CDMX

José Luis Castillo se sumó este domingo a la marcha del 8M en Ciudad de México con el nombre de su hija en los labios. Ante miles de mujeres que tomaron las calles de la capital, el padre de Esmeralda Castillo Rincón —desaparecida en 2009 en Ciudad Juárez a los 14 años— reafirmó que su lucha no tiene fecha de vencimiento.

"Vamos a seguir levantando la voz", externó José Castillo, padre de Esmeralda Castillo, joven desaparecida en 2009, durante la marcha del 8M en CDMX.



Una voz de padre entre las voces del 8M

Durante la manifestación, Castillo tomó el micrófono para dirigirse directamente a las asistentes. Planteó que ninguna mujer debería salir de su casa sin la certeza de que va a regresar, y repitió en voz alta, varias veces, un mensaje dirigido a su hija ausente: "Esmeralda, hermana, aquí está tu manada."

"Vamos a seguir luchando y vamos a seguir levantando la voz", declaró ante la multitud.

El sueño de un país sin machismo

Más allá del dolor personal, Castillo usó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para pronunciarse en favor de los derechos de las mujeres como una causa colectiva.

"Uno de los sueños más grandes que tengo es que en mi país ya no hagan un solo macho más. Que haya puros hombres, que respetemos los derechos de las mujeres", afirmó.

16 Años de Búsqueda sin Respuesta

Esmeralda Castillo Rincón desapareció el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando tenía 14 años. Han pasado casi 17 años y la carpeta de investigación no ha mostrado avances significativos, según ha manifestado el propio Castillo, quien ha tenido que recurrir a amparos legales para acceder a la información del caso.

