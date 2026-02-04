4 de Febrero en CDMX Se Celebra el Día de las Personas Trabajadoras de Limpia

A partir de este miércoles y cada 4 de febrero, el Gobierno de la Ciudad de México conmemorará el Día de las personas trabajadoras de limpia, una labor esencial para el funcionamiento de la capital y en la que participan al menos 3 mil personas que a diario recolectan más de 8 mil toneladas de desperdicios.

Mientras la mayoría aún duerme, un ejército silencioso toma las calles.

No llevan uniforme de gala, pero su labor es la columna vertebral de nuestra ciudad.

En las avenidas, el sonido de la escoba de Ángel marca el ritmo de la mañana. Su meta es simple pero ambiciosa: que al salir de casa, el vecino no encuentre ni una mancha en su camino.

El sol, ahora sí que las temporadas de lluvia son un poco pesadas, pero aun así se le busca la manera para poder desempeñar el trabajo correcto, es satisfactorio pues ver cómo la gente, pues también te agradece de que les barres un lugar, un área pública

Y en el corazón de la colonia, Andrea otra trabajadora de limpia, encuentra tesoros donde otros ven desperdicio.

De repente dinero, alguna chacharita que nos gusta pues ahí y también la verdad luego esto (su sudadera) también me salió ahí y pues ya me ahorré, estoy muy orgullosa de ser mujer y trabajar aquí en limpia

Primera Conmemoración del Día de las Personas Trabajadoras de Limpia

Historias como las de ellos, finalmente han hecho eco en las instituciones. El Gobierno de la Ciudad de México ha decretado oficialmente este 4 de febrero como el Día de las Personas Trabajadoras de Limpia, conmemorándose por primera vez este 2026.

Con esta nueva fecha oficial, se busca sacar de la invisibilidad a miles de hombres y mujeres que recolectan, diariamente, según cifras del gobierno capitalino 8 mil 500 toneladas de basura.

Y es que no solo se trata de recoger basura; se trata de asegurar un trato digno y reconocer que, sin ellos, nuestra ciudad simplemente no podría respirar.

