Caen 4 Miembros de Célula Ligada a La Unión Tepito: Así Fue Detención tras Cateos en CDMX 

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron hoy, 5 de mayo de 2026, a cuatro personas durante tres cateos en la alcaldía Venustiano Carranza.

Se trata de Alma Wendy “N”, Carlos Iván “N”, Luis “N y Kevin “N”, presuntos miembros de la célula conocida como “UJ40”, vinculada a La Unión Tepito, posiblemente dedicados al narcomenudeo y la venta de armas y cartuchos en las colonias Morelos y Simón Bolívar.

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Cateos en la CDMX

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que se llevaron a cabo cateos simultáneos en tres predios:

Cateo en inmueble ubicado en la esquina de las calles Mecánicos y Hojalatería, en la colonia Morelos: Los oficiales detuvieron a un hombre de 38 años y a una mujer de 45 años de edad, y aseguraron 25 bolsitas de plástico transparentes con una cápsula cada una que contenían una sustancia sólida en piedra parecida a la cocaína, una bolsa color negro con una hierba verde y seca similar a la marihuana a granel, dos identificaciones y dos teléfonos celulares. Cateo en inmueble en las calles Hortelanos y Hojalatería, colonia Morelos: Se detuvo a un hombre de 31 años y se aseguraron 13 cartuchos útiles de diferentes calibres, tres cargadores, una funda de piel para pistola y una caja de cartón para cartuchos vacía, dos bolsas de plástico con aparente marihuana, 11 envoltorios de papel aluminio con una sustancia sólida similar a la cocaína, una bolsa con la misma sustancia y un teléfono celular. Cateo en las calles Florines y Carlos Marx, colonia Simón Bolívar: Se detuvo a un hombre de 45 años de edad, y se decomisaron 19 cartuchos útiles, 13 envoltorios de papel aluminio con una sustancia parecida a la cocaína, una bolsa de plástico con aparente marihuana y un frasco de vidrio con la misma hierba a granel.

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Puesta a disposición del MP

La SSC añadió que tras tomar conocimiento de lo hallado en los inmuebles y concluir las diligencias, los predios quedaron sellados y bajo resguardo policial, en tanto se continúan las investigaciones que deriven del caso.

Mientas que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.



En el operativo, realizado luego de investigaciones sobre comercialización de droga, participaron efectivos de la SSC, en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN).

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Con información de N+.

spb