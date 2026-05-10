¿A Qué Hora Lloverá en CDMX y Edomex Este Lunes 11 y Martes 12 de Mayo?

Luego de varias semanas marcadas por altas temperaturas y cielos despejados, el panorama meteorológico en el centro del país comienza a transformarse. Estamos entrando formalmente en el umbral de la temporada de lluvias, un periodo de transición donde la humedad acumulada y el calor diurno generan las condiciones perfectas para el desarrollo de tormentas vespertinas.

Aunque el ambiente caluroso persistirá durante gran parte del día, la formación de nubosidad hacia la tarde será ahora una constante en nuestra rutina diaria.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para este lunes 11 y martes 12 de mayo, durante las tardes, la probabilidad de lluvia es del 60%, con proyecciones de lluvias muy fuertes el lunes y lluvias fuertes el martes.

Estas precipitaciones vendrán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 35 km/h, manteniendo temperaturas máximas que oscilarán entre los 22°C y 24°C.

En los gráficos consulta las condiciones del tiempo para hoy y la siguiente semana en la #CDMX y zonas del #EdoMéx. Tendremos #Lluvias los próximos días, así que toma nota si vives en el #ValleDeMéxico pic.twitter.com/iZ4HdU7yE6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 10, 2026

En hora pico

El impacto de estas lluvias podría coincidir con la denominada "hora pico", el momento de mayor afluencia en las vialidades del Estado de México y la Ciudad de México. Es fundamental que los automovilistas extremen precauciones, ya que el pavimento mojado y la visibilidad reducida suelen derivar en asentamientos viales prolongados. Se recomienda salir con tiempo de anticipación y revisar el estado de las luces y limpiaparabrisas de sus vehículos para evitar contratiempos mayores.

Para quienes utilizan el transporte público, especialmente el Metro y el Tren Suburbano, es necesario considerar que el protocolo de seguridad por lluvia activa la marcha de seguridad en los trenes. Esto reduce la velocidad de los convoyes de manera preventiva, lo que inevitablemente alenta el servicio y aumenta los tiempos de traslado. Mantenerse informado a través de los canales oficiales de movilidad será clave para planificar el regreso a casa sin mayores complicaciones.

Finalmente, hacia la noche de ambos días, se espera que las lluvias intensas den paso a chubascos persistentes, con temperaturas que descenderán hasta los 16°C o 17°C. Aunque la intensidad de la caída de agua disminuya al cierre de la jornada, la acumulación de humedad puede generar encharcamientos en zonas bajas.

Por ello, la recomendación es cargar con paraguas o impermeable, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento en azoteas.

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