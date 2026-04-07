¿A Qué Hora Lloverá Mañana, Miércoles 8 de Abril en la CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este miércoles 8 de abril se espera lluvia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, además de un ambiente más fresco, sobre todo por la mañana y durante la noche.

De acuerdo con el organismo, el cielo se mantendrá nublado y con suficiente humedad, lo que provocará lluvias de ligeras a moderadas a lo largo del día en prácticamente toda la capital. Se prevé que las precipitaciones inicien por la tarde, después de las 12 del día.

En Azcapotzalco y Miguel Hidalgo se prevén lluvias con una temperatura mínima de 12 grados, mientras que en Cuauhtémoc y Benito Juárez el termómetro rondará los 13 grados, también con agua durante el día.

Por su parte, en Cuajimalpa y Álvaro Obregón el frío se sentirá un poco más, ya que las temperaturas podrían bajar hasta los 10 grados, acompañadas de lluvia constante.

En el resto de las alcaldías, como Magdalena Contreras, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, también se esperan precipitaciones, con temperaturas que irán de los 8 a los 12 grados.

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Recomendaciones ante la lluvia en la CDMX

Ante este panorama, las autoridades recomiendan salir preparado: llevar paraguas o impermeable, abrigarse bien y manejar con precaución, ya que las lluvias pueden provocar encharcamientos, tráfico y baja visibilidad.

El SMN señaló que seguirá atento a cualquier cambio en las condiciones del clima, por lo que pide a la población mantenerse informada.

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