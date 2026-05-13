¿A qué Hora Lloverá en CDMX y Edomex Mañana, Jueves 14 de Mayo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 14 de mayo se esperan lluvias aisladas por la tarde en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque el ambiente continuará caluroso con temperaturas máximas de hasta 27 grados Celsius.

De acuerdo con el pronóstico, en la Ciudad de México el día iniciará con cielo medio nublado y temperaturas de entre 12 y 14 grados. Conforme avance la jornada aumentará la nubosidad y se prevén lluvias aisladas durante la tarde, acompañadas de temperaturas máximas de entre 25 y 27 grados.

Para la noche, en la capital del país, el cielo permanecerá nublado, pero las precipitaciones cesarán gradualmente. Se esperan temperaturas de entre 17 y 19 grados, por lo que el ambiente será fresco.

Mientras que en el Estado de México, el amanecer será medio nublado con temperaturas de 9 a 11 grados. Por la tarde también se pronostican lluvias aisladas y ambiente templado a cálido, con máximas de hasta 24 grados. Hacia la noche, la lluvia disminuirá y el termómetro descenderá a valores de entre 14 y 16 grados.

¿Lloverá el viernes 15 de mayo?

Para el viernes 15 de mayo, el SMN prevé mejores condiciones meteorológicas en la Ciudad de México. El día comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas de 12 a 14 grados. Durante la tarde no se esperan lluvias y el ambiente será cálido, con temperaturas máximas cercanas a los 25 grados. Por la noche, el termómetro descenderá a entre 18 y 20 grados.

En el Estado de México, el viernes iniciará con cielo despejado y temperaturas de 10 a 12 grados. Por la tarde se prevén nuevamente lluvias aisladas, con temperaturas de entre 23 y 25 grados. Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado y se registrarán temperaturas de 15 a 17 grados.

Ante este pronóstico, se recomienda llevar paraguas o impermeable y mantenerse atento a los avisos oficiales del SMN y de Protección Civil.

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