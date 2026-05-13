Tres Casas en Riesgo de Colapso por Desgajamiento en Lomas del Chamizal, Cuajimalpa

La tarde de este miércoles 13 de mayo se reportó un nuevo desgajamiento de tierra en la colonia Lomas del Chamizal, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, lo que provocó daños estructurales en al menos tres viviendas ubicadas en una zona de barranca considerada de alto riesgo.

En un recorrido por N+, se observa el deterioro de las viviendas afectadas, donde los pisos presentan grietas profundas y hundimientos visibles. En las imágenes también se observan bardas al borde del colapso, así como camas, literas y otros objetos personales que quedaron expuestos al interior de los inmuebles dañados.

Desgajamiento en Cuajimalpa. Foto: N+

Vecinos de la zona denunciaron que el reblandecimiento del terreno habría sido ocasionado por una excavación presuntamente irregular realizada en días recientes cerca de las viviendas. Según los habitantes, los trabajos modificaron la estabilidad del suelo y pusieron en peligro a las familias que viven colindantes con la barranca.

Temen los residentes la tierra siga cediendo

El temor entre los residentes crece debido a que la tierra continúa cediendo, lo que podría agravar los daños e incluso provocar el colapso total de las construcciones.

Los habitantes solicitaron la intervención inmediata de las autoridades de la alcaldía Cuajimalpa y de Protección Civil para evaluar el riesgo, determinar las causas del desgajamiento y garantizar la seguridad de las familias afectadas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; sin embargo, vecinos exigen que se suspendan las obras en la zona y se realicen estudios técnicos para evitar una tragedia mayor en Lomas del Chamizal.

Desgajamiento en Lomas de Chamizal

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