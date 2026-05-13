Activan Alerta Amarilla por Fuertes Lluvias y Tormenta Eléctrica Hoy en CDMX: Lista de Alcaldías

¿Tercer día de lluvias intensas? La secretaría de Gestión Integral y PC de la CDMX activó hoy, miércoles 13 de mayo 2026, Alerta Amarilla por fuertes lluvias que se esperan para lo que resta del día y la noche.

"Se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles en 11 demarcaciones".

Lista de alcaldías

Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco.

Las autoridades piden extremar precauciones. En N+ te estaremos informando minuto a minuto sobre las fuertes lluvias hoy.

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