¿A Qué Hora Lloverá Mañana, Jueves 5 de Febrero 2026 en CDMX?

El frente frío número 33 continuará su desplazamiento sobre gran parte del territorio nacional, provocando lluvias intensas, descenso de temperaturas y rachas de viento en al menos 29 estados de la República Mexicana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, con precipitaciones puntuales intensas en regiones de Veracruz y Oaxaca. Entre las entidades que resultarán afectadas se encuentran Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo, además de otras zonas del país.

Asimismo, el ambiente se mantendrá frío a muy frío durante las mañanas y noches en estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste de México, incluida la Península de Yucatán. A estas condiciones se suma la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas altas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, debido a la combinación de humedad y bajas temperaturas.

Lluvias en la Ciudad de México

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que se esperan lluvias en las 16 alcaldías de la capital durante este jueves 5 de febrero: Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

Para este mismo día, las precipitaciones iniciarán por la tarde y podrían extenderse hasta la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados Celsius. En tanto, para el viernes ya no se prevén lluvias en la capital.

Protección Civil advirtió que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además, las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Ante una tormenta eléctrica, las autoridades recomiendan evitar lugares altos, alejarse de postes, antenas y estructuras metálicas, no refugiarse bajo árboles, evitar el contacto con el agua y, de ser posible, resguardarse dentro de un vehículo con el motor apagado.

