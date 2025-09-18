La mañana de este jueves, 18 de septiembre de 2025, se registró un accidente en Paseo de la Reforma, hacia la zona de Santa Fe, casi al entronque con Avenida Constituyentes, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, un vehículo color negro arrolló a un grupo de ocho ciclistas.

Paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron a la zona para atender la emergencia, por fortuna, ninguno de los ciclistas resultó lesionado.

Conductor asume responsabilidad de atropellamiento de ciclistas

Diego Nieto, uno de los ciclistas atropellados, aseguró que todos sus compañeros se encuentran bien y destacó que el chofer asumió su responsabilidad al detenerse, luego de haber cometido un error al conducir, ya que tuvo la oportunidad de escapar.

Veníamos 8 ciclistas, pues prácticamente fui el primero al que impactó, me pegó en el cuerpo, afortunadamente, caí, yo pensé que solo me había dado a mí, pero cuando volteo ya todo el grupo estaba en el suelo. Sí (todos se encuentran bien), solo una bicicleta está rota, fue la única rayada, todas las demás, al parecer tienes raspones, golpes, y afortunadamente se paró (el chofer) porque sí, cuando nos caímos, tenía chance de darse a la fuga, estaba libre para darse a la fuga, pero afortunadamente se paró.

Con información de N+

