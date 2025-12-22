¿Qué Pasó en la Carretera México-Toluca Hoy? Pipa Sufre Aparatoso Accidente en La Marquesa

Un accidente de una pipa en la carretera México-Toluca hoy 22 de diciembre, provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia en inmediaciones de La Marquesa; esto es lo que sabemos.

Según los primeros reportes, la unidad de doble remolque circulaba con dirección a la Ciudad de México, no obstante, durante el trayecto perdió el control. El fuerte impactó hizo que rompiera la barrera de cemento "volara" al carril opuesto, por lo que quedó atravesada en la vialidad con destino a Toluca, Estado de México.

El fuerte choque alertó a las personas que se encontraban en alguno de los restaurantes cercanos y automovilistas, quienes trataron de ponerse a salvo, debido a que la pipa presuntamente trasladaba combustible.

¿Qué pasó con la pipa en la carretera México-Toluca?

Luego del accidente en la carretera México-Toluca, circularon las imágenes del percance vial, donde se observa la parte delantera del tráiler prácticamente destrozado. Además, las "salchichas" que transportan los líquidos quedaron atravesadas en la vialidad.

Esto ha provocado intenso caos vial en la zona con dirección al Edomex. Se prevé que el tráfico prevalezca en la zona, ya que deben llegar los servicios de emergencias para valorar la situación y descartar peligro.

Se sabe que la pipa pertenece a una empresa identificada como Flensa, la cual se dedica al traslado de productos y combustibles.

Ofrecemos transporte especializado en autotanques para combustibles, asegurando el manejo adecuado y seguro de diésel, gasolina, turbosina, dice en su sitio web

Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas y si el conductor de la pipa fue detenido para conocer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

