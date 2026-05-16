Accidente en Lomas de las Águilas Deja Un Motociclista y Un Peatón Lesionados

Un motociclista y un peatón resultaron lesionados la tarde de este sábado 16 de mayo tras verse involucrado en un accidente vehicular en la colonia Lomas de las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados dos vehículos y una motocicleta. El automóvil más afectado fue un vehículo color rojo, cuyo conductor perdió el control, subió a la banqueta y terminó impactado contra un poste.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención médica al motociclista lesionado. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de sus heridas ni si fue trasladado a un hospital.

Elementos de emergencia y personal de tránsito también se presentaron en la zona para atender el incidente, retirar las unidades involucradas y coordinar la circulación vehicular.

Hay tráfico en dirección a Anillo Periférico

El accidente provocó afectaciones en la Supervía Poniente con dirección hacia Anillo Periférico, donde se reporta avance lento debido a la presencia de los cuerpos de emergencia y a las maniobras para liberar la vialidad.

Automovilistas que circulan por la zona han reportado retrasos considerables, por lo que se recomienda tomar precauciones y, de ser posible, utilizar rutas alternas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas exactas del accidente ni si alguno de los conductores involucrados fue presentado ante el Ministerio Público.

Se espera que la circulación se normalice una vez concluyan las labores de atención y el retiro de los vehículos siniestrados.

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