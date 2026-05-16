Hallan a un Hombre Muerto Tras Riña Afuera de un Bar en Guadalupe Inn, Álvaro Obregón

Un hombre fue hallado sin vida la madrugada de este sábado afuera de un bar ubicado sobre avenida Insurgentes Sur y la calle Ricardo Castro, en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a policías capitalinos sobre una persona lesionada en ese punto, por lo que los uniformados acudieron de inmediato al lugar.

En la zona, los oficiales se entrevistaron con un hombre de 32 años, quien relató que dentro del centro nocturno se registró una riña entre varios hombres y una mujer. La pelea continuó en el exterior del establecimiento y, al percatarse de que un hombre se encontraba inconsciente sobre la banqueta con varias heridas, los involucrados comenzaron a correr en distintas direcciones.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención médica; sin embargo, tras revisar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Revisan cámaras de seguridad

Tras el hallazgo, elementos de la SSC acordonaron el área y notificaron al agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Las autoridades capitalinas ya revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los posibles responsables y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y no se reportan personas detenidas relacionadas con este homicidio.

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