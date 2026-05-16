¿A Qué Hora Lloverá en la CDMX y Edomex Hoy, 16 de Mayo? Pronóstico del Tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 16 de mayo se esperan lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que recomendó a la población salir con paraguas e impermeable.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarán durante la tarde en las 16 alcaldías de la capital y disminuirán hacia la noche.

En las alcaldías de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza se prevén lluvias ligeras, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 30 grados Celsius.

En tanto, en Benito Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta se pronostican lluvias de mayor intensidad acompañadas de descargas eléctricas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar resguardarse bajo árboles, no transitar por calles inundadas y mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN y de Protección Civil.

¿Plan para este sábado en la #CDMX? Les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este sábado 16 de mayo en la capital del país. pic.twitter.com/bFJhIIDqhp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 16, 2026

¿A qué hora lloverá en el Estado de México?

Para el Estado de México, el SMN prevé cielo medio nublado a nublado, con lluvias por la tarde y noche.

La temperatura máxima se ubicará entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que el ambiente se mantendrá templado durante gran parte del día.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, principalmente en municipios del Valle de México.

Si tienes actividades al aire libre este sábado, lo mejor será tomar precauciones y consultar las actualizaciones del pronóstico del tiempo antes de salir.

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