¿A Qué Hora Lloverá en la CDMX y Edomex Hoy, 16 de Mayo? Pronóstico del Tiempo
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Se recomienda a la población salir con paraguas e impermeable
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 16 de mayo se esperan lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que recomendó a la población salir con paraguas e impermeable.
De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarán durante la tarde en las 16 alcaldías de la capital y disminuirán hacia la noche.
En las alcaldías de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza se prevén lluvias ligeras, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 30 grados Celsius.
En tanto, en Benito Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta se pronostican lluvias de mayor intensidad acompañadas de descargas eléctricas.
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar resguardarse bajo árboles, no transitar por calles inundadas y mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN y de Protección Civil.
¿Plan para este sábado en la #CDMX? Les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este sábado 16 de mayo en la capital del país. pic.twitter.com/bFJhIIDqhp— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 16, 2026
¿A qué hora lloverá en el Estado de México?
Para el Estado de México, el SMN prevé cielo medio nublado a nublado, con lluvias por la tarde y noche.
La temperatura máxima se ubicará entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que el ambiente se mantendrá templado durante gran parte del día.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, principalmente en municipios del Valle de México.
Si tienes actividades al aire libre este sábado, lo mejor será tomar precauciones y consultar las actualizaciones del pronóstico del tiempo antes de salir.
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